Rinnovo Enasarco, successo della lista di Confapi nazionale. Eletti due rappresentanti di Confapi Matera

Grande risultato per Confapi alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale di Enasarco, l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

La lista “Enasarco per le Pmi”, sostenuta da Confapi, ha ottenuto l’elezione di 5 delegati su 20 per le aziende mandanti nell’Assemblea, eguagliando da sola il risultato della lista sostenuta da Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Cna e Fnaarc.

Tra i 5 eletti nella lista di Confapi, in rappresentanza delle aziende datoriali, figurano due imprenditori aderenti a Confapi Matera, Eustachio Papapietro, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, e Vito Cornacchia, Consigliere del Gruppo.

“È la prima volta che una lista di Confapi entra in Enasarco – hanno dichiarato i neo-eletti Papapietro e Cornacchia – dimostrando una compattezza della Confederazione a livello nazionale e grazie al lavoro minuzioso svolto dalle Associazioni territoriali. Ed è anche la prima volta che i delegati vengono eletti a seguito di una vera competizione elettorale con più liste concorrenti”.

“Siamo orgogliosi di questo risultato – ha commentato il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo – perché dimostra ancora una volta la vitalità e la capillarità di Confapi, la cui rappresentanza da oltre 70 anni delle Pmi si arricchisce di un ulteriore importante tassello. Un ringraziamento va alle aziende mandatarie, nostre associate, che hanno votato in massa per la lista “Enasarco per le Pmi”, e al Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Matera, che ha lavorato insieme alla struttura per il successo”.

Secondo questi numeri Confapi dovrebbe avere un rappresentante nel consiglio di amministrazione che guiderà l’Ente per i prossimi quattro anni.

Matera, 8 ottobre 2020

Confapi Matera