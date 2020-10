GIOVENTU’ NAZIONALE BASILICATA: Giordano e Russo presidenti

Potenza lì 07.10.2020. Con atto del 2 ottobre scorso, il Presidente Nazionale di “Gioventù Nazionale”, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani ha nominato presidente regionale facente funzione di Gioventù Nazionale – Basilicata Michele Giordano e Liliana Russo presidente provinciale di Potenza.

Michele Giordano, di Montalbano Jonico, è laureato in lettere classiche e di professione fa il docente precario di Italiano, Latino e Greco nei licei. Ha partecipato alla stesura del libro “Sovranismo: le radici ed il progetto” con un intervento sulla crisi della scuola. Liliana Russo, di Picerno, è studentessa universitaria di Giurisprudenza alla Federico II di Napoli.

A loro toccherà il compito di ricostruire il mondo giovanile della Destra e di quella parte del Centro che ha aderito al partito della Meloni, compito difficile ma, dato il momento e gli esiti delle ultime elezioni locali, fortemente necessario e decisivo per il futuro del partito diretto da Giorgia Meloni.

Al riguardo Liliana Russo ha dichiarato:<< Per prima cosa cercheremo di incontrare i vertici regionali e provinciale di Fratelli d’Italia e poi inizieremo un lavoro paziente e certosino per ricostruire i contatti e acquisire comune per comune adesioni.>>

<<L’impegno organizzativo non ci impedirà di occuparci di temi fortemente importanti per la regione e per la Nazione, come il rapporto con l’Ambiente, con il mondo scolastico ed universitario>> ha detto Michele Giordano, il neo presidente regionale.

Ha aggiunto << Nei primi due mesi dalla nostra nomina terremo un convegno a Potenza per presentare i libri di due altri giovani esponenti del mondo della cultura di centro destra, Ferrante De Benedictis e Francesco Giubilei e a Matera, oggi amministrata da un sindaco grillino, un convegno su “La scuola ai tempi del Covid e dell’Azzolina” con la partecipazione anche di esponenti di rilievo nazionale. Ne approfitteremo per lanciare un appello alla gioventù lucana che non si rassegna all’emigrazione intellettuale ad iscriversi a Gioventù Nazionale, partecipare, militare. Non faremo venir meno il nostro impegno sui temi della bioetica.>> Liliana Russo ha aggiunto:<<Al riguardo è aperta le campagna tesseramento 2021 e faremo un giro con banchetti davanti alle scuole e alle sedi universitarie per far conoscere Gioventù Nazionale”.

Gioventù Nazionale – Basilicata.