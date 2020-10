ASD SPORTING PISTICCI: Stagione sportiva 2020-21

IL Consiglio direttivo della società A.S.D. SPORTING PISTICCI, formalmente affiliata alla FIGC – LND, nelle persone di Giuseppe ARNONE, Gaetano CERABONA, Luigi GIOIA, Giovanni D’ONOFRIO e Pietro FUINA, all’unanimità, ha eletto alla carica di presidente del sodalizio, l’imprenditore Francesco DI BENEDETTO, project manager della ECOWASH, società con sede in Pisticci, attiva nella filiera dei servizi turistico-alberghieri che, esprimendo apprezzamento per la fiducia accordatagli, ha ringraziato tutta la compagine, i tecnici e la squadra dei giovani calciatori, impegnandosi formalmente, unitamente al consiglio direttivo, a fare tutto ciò che necessita, affinché la squadra, partendo dalla 2° categoria, con agonismo, spirito di gruppo e lealtà, progredisca in quelle superiori ed al tempo stesso rappresenti per il territorio e soprattutto per la gioventù, un esempio di modello educativo sociale sano e positivo.

Pisticci 7.10.2020



ASD SPORTING PISTICCI