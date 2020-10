EBAB: EROGATI SOSTEGNO AL REDDITO MAGGIO E GIUGNO A LAVORATORI IMPRESE ARTIGIANE

L’Ebab (Ente Bilaterale per l’Artigianato Basilicata) ha avviato oggi le operazioni per l’erogazione a 2.921 lavoratori dipendenti di imprese artigiane del sostegno al reddito per un totale di 1.666.161,79 euro, relativo al mese di maggio e a 1.364 lavoratori per un totale di 758.128,90 euro, relativo al mese di giugno. Il totale assegnato alla Basilicata è di 2.424.290,69 euro. A comunicarlo sono la presidente e il vice presidente Ebab Rosa Gentile e Vincenzo Iacovino (per la parte sindacale). Nel sottolineare che si sta già lavorando sulle pratiche del mese di luglio, la presidente e il vice presidente dell’Ente sottolineano che le iniziative compiute in questi mesi, in sinergia con i verti dell’Ente nazionale bilaterale, in particolare nei confronti del Ministero, hanno consentito finalmente di raggiungere il risultato. Per migliaia di lavoratori e per i titolari di imprese artigiane – affermano Gentile e Iacovino – è il riconoscimento dovuto per il lungo periodo di lockdown.

