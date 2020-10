COMUNALI, PETROCELLI (M5S): A MATERA SOGNO DIVENTA REALTÀ

Roma, 5 ott. – “I risultati del ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Matera ci portano in dote un risultato straordinario: la vittoria del candidato del MoVimento 5 Stelle Domenico Bennardi. A lui e alla sua squadra vanno i più grandi complimenti, per questo risultato che non era facile e che ci porta a guidare un comune così importante, la capitale europea della cultura nel 2019. Ovviamente il vero lavoro comincia adesso, e non è poco. Ma con un’amministrazione 5 stelle e un sindaco come Domenico Bennardi, possiamo dire che a Matera il sogno è divenuto realtà”. Così in una nota il senatore lucano del MoVimento 5 Stelle Vito Petrocelli.

