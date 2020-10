Future Lab Matera: 18 corsi online per la formazione docenti regionale del Piano Nazionale Scuola Digitale

“Didattica a distanza, competenze digitali e benessere personale: la scuola digitale in Basilicata riparte dal Future Lab! Digital storytelling, Podcasting, Didattica per immagini con i nuovi strumenti del web, la narrazione digitale, Minecraft Education, La comunicazione del docente nella didattica a distanza, Mente e didattica per una didattica coinvolgente, Coding con Python, Grafica 3D come strumento didattico, Strumenti digitali per la gestione di classi difficili, Visual Storytelling: prende il via il primo ricco pacchetto di 18 percorsi di formazione, in modalità webinar, dedicato alle competenze digitali da applicare nella didattica per favorire i processi di insegnamento/apprendimento, destinato ai docenti di ogni ordine e grado delle scuole di Basilicata.”

Lo rende noto il Dirigente Scolastico Caterina Policaro dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera, sede di Future Lab per la Regione Basilicata e destinatario di apposita linea di finanziamento nazionale per i progetti formativi Azione 25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, su scala regionale.

“Il Future Lab regionale che ha sede presso l’IC Torraca di Matera – prosegue il Dirigente Scolastico Policaro – arriva finalmente, dopo il ritardo causato dal lockdown e dall’emergenza coronavirus, ad inaugurare le sue attività a servizio delle scuole dell’intera Regione. Sono molto contenta (oltre che molto stanca, ma la scuola non si può fermare) di essere riuscita anche a organizzare e mettere a disposizione dei docenti interessati delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Basilicata, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale, i primi 18 percorsi formativi a distanza. Sembrava quasi impossibile, vista la mole di responsabilità che abbiamo sulle spalle.

Una proposta variegata e ampia per le scuole della regione. Le iscrizioni si possono effettuare dal 28 settembre 2020 al 7 ottobre 2020. Le domande vanno presentate attraverso il seguente link https://forms.gle/Z3xB8DnXLniA7LaRA e saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per ognuno dei webinar prevediamo un massimo di 25 partecipanti. E’ possibile opzionare fino a tre percorsi in ordine di priorità, ad ogni corsista sarà garantita la partecipazione ad almeno un webinar scelto. L’iscrizione sarà poi perfezionata sul portale ministeriale per la formazione Sofia al fine di ottenere l’attestato. Partiamo con i corsi dal 12 ottobre prossimo e proseguiremo fino alla fine di novembre.

Ci avvarremo di formatori nazionali particolarmente esperti e qualificati, dato il carattere altamente innovativo delle materie oggetto della formazione. Questi primi webinar saranno effettuati in collaborazione con gli esperti del gruppo C.A.S.CO centro per gli apprendimenti e lo sviluppo di competenze. Sul sito dell’Istituto Comprensivo Torraca, nella apposita pagina dedicata al Future Lab regionale, sono stati pubblicati sia il programma sintetico dei webinar che la calendarizzazione degli incontri con il nome dei relatori che si alterneranno sui percorsi, insieme alle schede con il dettaglio dei contenuti.

Abbiamo voluto dedicare il primo pacchetto, di altri che seguiranno, fornendo al mondo scolastico un valido supporto della didattica a distanza e del benessere personale. Usciamo da una fase estremamente delicata quale quella vissuta dalle scuole, dagli insegnanti, dagli alunni e dalle alunne, negli ultimi mesi. La scuola digitale, per chi mi conosce, è parte quasi integrante del mio DNA personale e professionale di docente prima e di dirigenti oggi. A pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, finalmente rientrati in classe, con soddisfazione riusciamo anche a far partire questo primo importante ciclo di webinar. Sono certa che questa offerta che proponiamo possa essere davvero un ottimo punto di ri-partenza per la scuola digitale di Basilicata, che fa tesoro di quanto messo in campo nei mesi di didattica a distanza, pronta ad organizzare e realizzare nei nostri istituti i piani di didattica digitale integrata che ci vengono richiesti a completamento dell’offerta formativa.

L’istituto Comprensivo Torraca di Matera, in quanto scuola polo regionale per la formazione dei docenti sempre nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha ricevuto dal Ministero nel 2018 un finanziamento per la realizzazione di ambienti laboratoriali didattici innovativi per la formazione (Future Labs). Tali ambienti innovativi, a cui è stato destinato il secondo piano della sede centrale in Via Aldo Moro, presentano 5 diverse aree (INVESTIGATE; EXCHANGE; CREATE; DEVELOP; PRESENTATION) che saranno messe a disposizione della comunità scolastica, ma anche per la formazione degli istituti scolastici della città e della regione e della creatività digitale a 360 gradi.

Cominciamo da questi corsi in modalità online – conclude il DIrigente Caterina Policaro – aggiungendo anche che siamo quasi pronti per inaugurare lo spazio “fisico” dei locali con gli arredi innovativi del Future Lab di Matera/Basilicata. Speriamo di poterne dare notizia nelle prossime settimane, ci stiamo lavorando parallelamente – e non senza fatica – alla riapertura in sicurezza e in emergenza covid-19 di questo particolarissimo anno scolastico.”

Per maggiori informazioni, il sito web d’Istituto https://www.ictorracamatera.edu.it/future-labs