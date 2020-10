DOMENICA 4 OTTOBRE MARCONIA SALUTA I PADRI MARISTI CHE LASCIANO LA CITTA’ DOPO 45 ANNI

MARCONIA. I Padri maristi se ne vanno. Un giorno che questa comunità di fedeli, pensava non arrivasse mai. Attraverso una solenne cerimonia eucaristica sul sagrato della chiesa di San Giovanni Bosco, domenica 4 ottobre la città di Marconia infatti, saluterà la comunità dei Padri Maristi che per ben 45 anni ha retto e guidato le parrocchie di Marconia e di Tinchi. Una presenza sul territorio di circa mezzo secolo in cui la loro preziosa opera e assistenza spirituale si è intrecciata con la storia stessa della comunità. Esigenze della congregazione religiosa cui appartengono, la Società di Maria, li hanno costretti ad assumere la difficile, amara decisione di andare via per prestare la loro preziosa opera altrove. Un grande striscione con la significativa scritta “Semplicemente grazie”, campeggerà sul portale del tempio a dimostrazione di un immenso, profondo sentimento di gratitudine che la gente ha sempre nutrito nei confronti di questi padri, sin da quel lontano 1974 al completo servizio della comunità. Tanti i ricordi che a Marconia, Tinchi, Centro Agricolo e su tutto il territorio circostante, i Padri Maristi hanno lasciato attraverso un impegno e una sfida missionaria che ha dato i suoi frutti. Una comunità la loro, sempre attiva, attenta e soprattutto disponibile a condividere gioie e altre vicissitudini di un popolo che li ha accolti come si deve e voluti bene, sin dai primi tempi del loro attivo ed a cui hanno lasciato una preziosa eredità spirituale. Un saluto finale, con un immancabile, sottile filo di tristezza, quello di domenica 4 ottobre, che è stata preceduta venerdi 2, da una partecipata veglia di preghiere attraverso cui la comunità marconense ha affidato i suoi sempre cari Padri a tutta la famiglia Marista, nel segno e nel ricordo del loro padre fondatore Jean Claude Colin. Per la storia, il primo padre Marista di Marconia, fu il piemontese Padre Giovanni Vottero nel 1974 che aveva grande passione per la musica sacra. Con lui ne ricordiamo altri come Mauro Filippucci, Franco Messori, Bartolomeo Bardessono, Michelangelo Sabino, Carlo Maria Scianchi, Giuseppe Fontana, Giovanni Danesin, Fiorenzo Falletti, Giovanni Di Benedetto, Riccardo Margini, Leonardo Martini, Mario Castellucci, Luigi Grazioli, Michelangelo Cicalese, Lorenzo Marcucci, Luciano Carnino, Bruno Rubecchini, Emanuele Di Mare, Gianni Colosio. Intanto sabato 10 ottobre, Marconia saluterà il suo nuovo parroco Don Filippo Lombardi, che prenderà possesso della nuova parrocchia, con una solenne cerimonia presieduta da Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo nella chiesa di S. Giovanni Bosco.

MICHELE SELVAGGI