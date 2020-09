ALTAMURA: ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PLESSO “WOJTYLA”

La scuola dell’infanzia resterà chiusa fino al 4 ottobre

Con ordinanza sindacale n. 55 del 28 settembre 2020 è stata disposta la chiusura dal 29 settembre al 4 ottobre del plesso della scuola dell’infanzia “K.Wojtyla” (del 3° circolo didattico “Roncalli”) in via Minniti per la presenza di un alunno positivo al Coronavirus. Il plesso resterà chiuso in attesa dell’esito dei tamponi.

In via precauzionale l’intervento di sanificazione ha riguardato anche i plessi della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta”.

Il plesso “Don Lorenzo Milani”, invece, dove è stato riscontrato un caso positivo fra il personale scolastico, resterà chiuso fino al 30 settembre (ordinanza n.54 del 27 settembre), per i dovuti interventi di sanificazione.