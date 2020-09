Partito Democratico: progetto comune per il rilancio di Pisticci

Durante un recente Consiglio Comunale il Partito Democratico cittadino, attraverso il proprio consigliere, ha lanciato con convinzione una proposta a tutto il campo progressista e moderato presente nel territorio perché si raccolga in un progetto comune che abbia come obiettivo il rilancio di Pisticci al fine di uscire da un sempre più manifesto isolamento.

È ormai evidente a tutti che Pisticci sta attraversando una profonda crisi economica e culturale, che incide e si riflette sempre più drammaticamente sul suo profilo sociale, e che chiede e deve ottenere risposte quanto mai concrete. Per questo motivo il PD riprende la proposta di allora e la ripropone con ancora più slancio chiedendo a quanti hanno la volontà di un comune impegno di iniziare insieme un percorso di ragionamento e riflessione, con spirito programmatico, su una possibile rinascita che può

essere immaginata abbandonando demagogia e improvvisazione.

Un progetto per Pisticci ha bisogno della disponibilità e dell’offerta delle diverse esperienze e competenze accumulate in campo politico, economico, produttivo, sociale, culturale e associativo insieme alla partecipazione civica e alla passione personale sostenuta sempre più spesso da studio e lavoro. La matrice comune, dunque, deve essere la convinzione che il nostro territorio possa uscire dall’anonimato in cui è finita facendo convergere i nostri sforzi sulla costruzione di nuove elaborazioni che è già un requisito importante per un progetto di città. Diamoci la possibilità di una ricetta politico-amministrativa e intraprendiamo un viaggio dentro i nostri problemi che deve andare oltre la denuncia dello stato corrente e che deve addentrarsi nei meandri delle nostre fatiche per indirizzare a nostro vantaggio il prossimo futuro. Naturalmente esistono delle puntualità che devono caratterizzare un progetto comune e il lavoro deve ritornare in cima alle priorità amministrative insieme al rilancio economico e produttivo per garantire opportunità e benessere per tutti i cittadini, migliorando servizi, strutture e la loro efficienza. Tutto questo ha bisogno di una politica forte e compatta che rinunci ad esprimere improbabili

salvatori della patria o sedicenti super-uomini che, con la sola forza di un curriculum vitae, riescono a risollevare un intero territorio dal declino.

Il futuro di tutti noi, dunque, dipende da un largo campo politico di stampo progressista e moderato che sia capace di ascolto e dialogo e che si metta a disposizione delle esigenze territoriali al fine di raggiungere obiettivi concreti in un respiro temporale largo e a lungo termine.

Partito Democratico Pisticci-Marconia