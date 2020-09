PISTICCI: LA SCOMPARSA DEL PROFESSOR DOMENICO MIOLLA PADRE DEL GIORNALISTA PIERO

PISTICCI. E’ scomparso improvvisamente nella giornata di domenica 27 settembre, il professor Domenico Miolla padre del giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Piero, conduttore del Caleidoscopio. Persona conosciutissima e ben voluta in città, attualmente era direttore dei Corsi dell’UniTre di Pisticci centro. Uomo di cultura, prima insegnante di Scuola Elementare in provincia di Taranto e Matera, aveva conseguito il Diploma la laurea in “Vigilanza Scolastica nelle Scuole Elementari” all’Università di Bari. Successivamente si era laureato in Pedagogia. Nel 1984 vince il Concorso regionale a Cattedre per l’insegnamento della Filosofia e delle Scienze dell’Educazione. Nel 1985 a seguito del superamento del Concorso Regionale a posti per Direttori Didattici, rinuncia all’insegnamento e, per oltre un ventennio, svolge la funzione direttiva nelle province di Bergamo, Cosenza, Potenza e Matera. Nel 1987, cura la pubblicazione l’Eco della Valle , una raccolta di poesie degli alunni delle scuole elementari dell’Alta Valle Bergamasca. Vena poetica e letterale quella di Mimì Miolla, che ha radici remote. Nel 2011 partecipa a Torino al Concorso Letterario Nazionale “ Il Risorgimento” sul tema “ 150 anni dall’Unità d’Italia” indetto dall’Unitrè Italiane ed Estere, con la poesia “ Ti amo Italia” ottenendo il primo premio. Nel 2012 è finalista al Concorso Letterario Nazionale “Nuova Scrittura Attiva” indetto dalla Associazione Culturale “ Elementi Dinamici” di Tricarico con la poesia “ Vecchio Basento”. Nel 2017, pubblica i suoi ultimi lavori,” Le voci della sera”, una raccolta di una cinquantina di sue poesie e “Voci del Sud. Storia e Storie”, una raccolta di voci di testimonianze di vicissitudini spesso dimenticate. E’ anche il caso di ricordare che dopo il terremoto del novembre 1980, scrisse un vero e proprio capolavoro : “Non piangere ragazzo di Balvano”, lirica dedicata agli sfortunati ragazzi del centro lucano più martoriato. Un grande inno alla speranza e alla fiducia che quel sisma aveva improvvisamente spazzato via. Un lavoro a cui era particolarmente affezionato e che sicuramente, nel tempo, lo ha aiutato a rimanere ancora giovane, lui che oramai più giovane non era e che spesso, filosoficamente e simpaticamente spiegava: “ Si è vecchi solo quando si decide di diventarlo”. Sicuramente non ha mai deciso in questo senso e se ne è andato proprio con quello spirito giovanile che lo ha sempre contraddistinto e accompagnato. Addio, sempre in gamba, Professor Mimì, questa città ti ha sempre rispettato e voluto bene e sempre ti ricorderà. A Piero e alla famiglia Miolla – Novellis le vivissime condoglianze personali e della redazione. I funerali lunedì 28 settembre alle ore 15,30 nella chiesa di S. Antonio.

MICHELE SELVAGGI

Sentite condoglianze a tutta la famiglia, dalla redazione di Radio Laser e City Radio, e un forte abbraccio dal direttore Antonio Vito Rondinone