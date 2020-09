Pisticci: sanificate e riaperte le due attività commerciali. La sindaca Verri comunica:

In relazione ai sei casi di positività al Covid-19 verificatisi negli scorsi giorni, si comunica che le due attività commerciali in cui lavorano due nostre concittadine risultate positive, sono state sottoposte a sanificazione e tutti i dipendenti hanno effettuato tamponi di controllo, tutti con esito NEGATIVO. Al momento non risultano altri casi di positività nel nostro territorio. Pertanto si invitano tutti i cittadini a mantenere la calma, a non diffondere o dare adito a notizie infondate circa nuove positività e a fare affidamento solamente sulle notizie che perverranno dai canali ufficiali dell’Amministrazione comunale o della Regione Basilicata. Tutte le notizie utili a tutelare la salute pubblica vi saranno fornite, come sempre fatto fin dall’inizio della pandemia. Ricordo a tutti l’importanza dell’utilizzo della mascherina e del rispetto del distanziamento interpersonale, uniche misure idonee per tutelarci da rischi di potenziali contagi. Ai nostri concittadini attualmente in quarantena auguro una pronta guarigione.

Il sindaco Viviana Verri