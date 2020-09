Rosa: strettamente connessi mobilità sostenibile e ambiente

“Il Dipartimento Ambiente crede fermamente che anche nei nostri territori possa svilupparsi una mobilità sostenibile. D’intesa con il presidente Bardi abbiamo deciso di finanziare la realizzazione di piste ciclabili, inserendole nella nuova programmazione sulla quale stiamo già lavorando”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, intervenuto questa mattina a Potenza alla tavola rotonda organizzata nell’ambito del convegno “Ciclabilità, democrazia a ambiente urbano”.

“Ritengo che mobilità sostenibile e ambiente siano strettamente connessi tra loro. C’è un’idea forte di utilizzare queste forme di collegamento nell’ambito di un’infrastrutturazione verde per far scoprire le nostre tante zone, i nostri parchi e metterli in rete. Noi oggi abbiamo delle piccole esperienze locali estremamente parcellizzate. L’obiettivo è quello di creare una rete che metta insieme tutto il verde e l’ambiente della nostra regione, non escludendo la parte urbana che va modellata rispetto alle caratteristiche del territorio”.