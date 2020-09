GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2020

ARCHIVI E ARCHEOLOGIA

(Potenza, Museo archeologico provinciale, via Lazio n. 18)

Nell’ambito della programmazione degli eventi delle Giornate Europee del Patrimonio, (26 settembre 2020), il Museo archeologico provinciale “M. Lacava” di Potenza offre il suo contributo alla realizzazione di “Archivi e Archeologia”, evento organizzato con la Soprintendenza ai Beni Archivistici e Bibliografici della Basilicata.

Il Museo mette a disposizione i documenti del proprio archivio per costruire un percorso visitabile che porrà in evidenza lo stretto legame tra fonti archivistiche e indagine archeologica, consentendo la ricostruzione della storia, spesso travagliata, delle collezioni e degli uomini che hanno strenuamente difeso la centralità e l’autonomia dell’istituzione museale considerandola degna di accogliere e promuovere testimonianze che rappresentano la storia del nostro territorio.

Nel corso della visita, tramite l’ausilio dei preziosi documenti dell’Archivio storico del Museo provinciale e alcuni reperti archeologici sarà messa in luce l’importanza delle fonti archivistiche per la storia della ricerca archeologica e, di conseguenza, per una corretta politica di tutela e valorizzazione dei beni archeologici stessi.

Le visite avranno luogo per gruppi non superiori a 15 persone nei seguenti orari: 9.30; 10.30; 11.30.

Le prenotazioni, obbligatorie, devono essere comunicate telefonicamente entro il 24 settembre 2020 al Museo (0971.444833) o alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata (tel. 0971.24868).