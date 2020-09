Al Festival dell’Ultramaratona “10 giorni” vince il pisticcese Salvatore Calandriello

Dal 7 settembre presso il Policoro Village si è tenuto il festival dell’ultramaratona che assegna 6 titoli di campioni italiani, evento organizzato dall’A.S.D. Transeo, presieduta da Pasquale Brandi.

A tale manifestazione hanno partecipato circa 80 atleti provenienti da tutta Italia e da alcuni Paesi europei, che si sono sfidati, sotto un caldo incessante, in diverse discipline podistiche.

Alla “10 giorni”, gara podistica così chiamata poiché consiste nel percorrere, giorno e notte, il maggior numero di volte il circuito della corsa, in questo caso il Policoro Village, il campione assoluto è stato Salvatore Calandriello, ultramaratoneta di Pisticci, che ha già alle spalle numerose vittorie in discipline simili, premiato il 17 settembre 2020.

Calandriello: è il caso di dire che Pisticci debba essere conosciuto non solo per eventi di cronaca, bensì anche per un importante evento in ambito sportivo.

Correlati