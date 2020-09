MERCATO GINOSA, DUE ROGHI NEL GIORNO DELLA RIPARTENZA. VITO PARISI: EPISODIO GRAVISSIMO CONTRO LA COMUNITÀ

Ciò che si è verificato stamattina in concomitanza con la ripartenza ufficiale del mercato non alimentare di Ginosa è gravissimo. Due incendi hanno interessato due terreni ubicati proprio nei pressi della nuova area mercatale provvisoria, partiti a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri della locale Stazione.

Questa mattina era tutto pronto per accogliere il mercato non alimentare. Stando a quanto appreso, solo pochi ambulanti si sarebbero presentati, ma pare che alcuni loro colleghi non gli avrebbero permesso di aprire. Ciò, a discapito anche di quei cittadini che da tanto aspettavano la ripartenza a pieno regime del mercato.

Poi, poco dopo, i due roghi in terreni privati vicinissimi a Piazzale Padre Pio, Via della Pace e Via Palatrasio.

I responsabili hanno attentato alla sicurezza dei cittadini tutti e degli ambulanti che ormai da mesi ogni giovedì si recano a lavoro.

L’Amministrazione Comunale condanna questo vile gesto, che non è contro l’Amministrazione, bensì contro l’intera comunità e i commercianti per bene che erano lì regolarmente a lavoro! Al momento dell’incendio, infatti, in Piazzale Padre Pio c’erano loro, c’erano famiglie, c’erano bambini e c’erano anziani.

Saranno espletate tutte le verifiche del caso. Continuerò a difendere gli interessi di questa comunità e ad amministrare non per il consenso, ma per il buon senso e per il bene dei cittadini.