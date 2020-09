Difesa Grande: in corso i lavori per il rifacimento della passerella Una spesa di 7 mila euro per interventi di ripristino e riparazione

Sono in corso interventi urgenti di riparazione e rifacimento di un segmento della passerella in legno del “Sentiero per tutti” che attraversa una porzione del bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia, per un importo complessivo di 7.026,13 euro. Di prossima attuazione, così come concordato dall’Assessorato al Bosco guidato da Felice Lafabiana e dagli uffici comunali competenti, il reperimento delle somme necessarie alla manutenzione del restante tratto di passerella, quello che dalla diramazione conduce direttamente al pilone del vivaio forestale “San Nicola Lamacchia”.

