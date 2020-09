Taranto: danneggiamento alle infrastrutture ferroviarie e interruzione di pubblico servizio

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Taranto, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni riguardanti alcune anomalie e danneggiamenti in corrispondenza di un passaggio a livello in Località Lido Azzurro, lungo la tratta Metaponto -Taranto, hanno avviato mirati servizi di appostamento notando tre ragazzi in moto che, dopo aver fatto un paio di giri nei paraggi, si sono fermati in prossimità del passaggio a livello chiuso in attesa del transito del treno “Frecciarossa”, proveniente da Roma e diretto a Taranto. I giovani, abbandonate le moto in mezzo alla strada, pochi secondi prima del passaggio del treno si sono messi a cavalcioni di una delle sbarre, dondolandosi pericolosamente. Gli Agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare uno dei tre ragazzi, ancora penzoloni dalla sbarra che si stava rialzando, mentre gli altri due si sono riusciti ad allontanarsi bordo delle loro moto. Il passaggio a livello è rimasto bloccato, con una sbarra semiaperta e semaforo rosso, con conseguente interruzione della circolazione ferroviaria ed accumulo di ritardo per i treni in transito. I genitori del minore, responsabile del danneggiamento alle infrastrutture ferroviarie e dell’interruzione di pubblico servizio, saranno tenuti a risarcire i danni.

