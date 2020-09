Tpl, Merra: “Disponibili risorse terzo trimestre”

L’assessore regionale alle Infrastrutture annuncia di aver messo a disposizione i fondi da destinare alle società di trasporto lucane. “I soldi per gli stipendi ai lavoratori sono stati erogati in anticipo: gli enti competenti provvedano con la stessa celerità”

“Oggi ho fatto disporre con apposito provvedimento l’erogazione alle Province delle risorse da destinare al Trasporto pubblico per il terzo trimestre. Questo congruo anticipo serva alle Province a disporre per tempo la documentazione necessaria per le liquidazioni alle aziende”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra, dopo aver predisposto gli atti per la liquidazione delle spettanze alle Province, relative al terzo trimestre 2020 e da destinare alle aziende del settore. “Già nei mesi scorsi – ha ricordato l’assessore – avevo provveduto a liquidare in anticipo le risorse relative, in quel caso, al secondo trimestre, proprio per aiutare le aziende in crisi a causa del lockdown e del conseguente blocco delle corse. Allo stesso modo, oggi provvedo a garantire alle Province la liquidità necessaria in largo anticipo. Non si continui quindi – mette in chiaro Merra – ad addossare alla Regione colpe di disservizi e di inefficienze che derivano sicuramente da altri disequilibri. I soldi per il terzo semestre sono già a disposizione. Come ribadito in numerose riunioni tenute alla presenza del Prefetto e del presidente della giunta regionale, ognuno in questo settore deve svolgere il proprio ruolo nel massimo della coerenza, responsabilità ed efficienza”. L’assessore conclude affermando che “il processo di riforma del trasporto pubblico locale, iniziato un anno fa, per quanto complesso e radicale non si fermerà proprio ora, nonostante le enormi difficoltà e gli originali incidenti di percorso”.