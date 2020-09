Secondo stage under 19: Matera giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2020

La società del Signor Prestito CMB Matera, società lucana di calcio a 5 che partecipa al campionato di Serie A, organizza il secondo stage per la nuova stagione della “CMB futsal academy”.



Dopo il successo della prima giornata dello scorso 26 luglio 2020 dedicata ai giovani del futsal accorsi da diverse parti d’Italia, la società, insieme allo staff tecnico, ha in programma una seconda giornata di selezione di talenti per formare la squadra under 19 che prenderà parte al prossimo campionato.

L’ appuntamento per tutti i ragazzi nati tra il 2000 al 2004 è per giovedì 17 e venerdì 18 settembre a partire dalle ore 15:00, presso la tensostruttura di via dei Sanniti a Matera. Se ami il futsal e sei nato tra il 2000 e il 2004, partecipa alle nostre selezioni e diventa protagonista. Allo stage sarà presente tutto lo staff tecnico del CMB e Lorenzo Nitti, mister della prima squadra.

“La società è consapevole dell’importanza del settore giovanile di una squadra che partecipa al massimo campionato di calcio a 5. Il messaggio che vogliamo da sempre lanciare è che per le prossime stagioni e per i prossimi anni vogliamo far crescere un notevole numero di talenti e potenziali neo-esordienti ai massimi livelli del futsal”.Per maggiori informazioni visitare il sito: www.cmbfutsalteam.it oppure scrivere a Signorprestitocmb@gmail.com