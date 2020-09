“IO RISPETTO”, 19 settembre 2020 Marconia di Pisticci

Il 19 settembre 2020 presso la Villa Comunale di Marconia “IO RISPETTO” un appuntamento dedicato alla cura, al decoro urbano e alle Pari Opportunità

Da un’iniziativa Legambiente-Vallelata e in collaborazione con “Puliamo il Mondo”, la storica manifestazione di Legambiente dedicata alla pulizia e al decoro urbano, è partito negli scorsi mesi nuovo progetto green per coinvolgere i consumatori in attività di pulizia di parchi e aree verdi in tutt’Italia.

A tal fine, a seguito di una votazione on line sul sito web dedicato al progetto, sono stati selezionati 20 parchi più votati, uno per ciascuna regione, da destinare all’attività di pulizia. Per Pisticci è stata selezionata la Villa Comunale di Marconia dove i cittadini volontari si incontreranno per dedicare alcune ore alla cura e alla pulizia collettiva dello spazio.In un’ottica più ampia, date le condizioni di emergenza in cui versano le aree verdi pubbliche del territorio, a partire da una riflessione condivisa fra le associazioni Legambiente di Pisticci e MaMa è nata l’iniziativa “IO RISPETTO”.

“Il rispetto si impara da piccoli, lo si insegna giorno dopo giorno, con pazienza, attraverso l’esempio, l’incoraggiamento e la pratica” – sostengono le associazioni promotrici.

L’iniziativa costituisce un momento di educazione al rispetto a 360 gradi, quello nei confronti di ogni essere umano e quello verso la natura che lo circonda, per la formazione di una coscienza comune della legalità che passa anche attraverso l’affermazione della difesa dei diritti umani e della cura della “Cosa Comune”.

Pisticci comunità aperta, libera e inclusiva, giovani ed adulti uniti in un progetto comune per ricordare che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e che il verde pubblico è un bene che appartiene a tutti noi e ognuno di noi è chiamato a tutelare.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pisticci e dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, si svolgerà il prossimo sabato 19 settembre a partire dalle 10:30 presso la Villa Comunale di Marconia dove i partecipanti saranno coinvolti in un’unica giornata di volontariato durante la quale si realizzeranno attività di pulizia collettiva del parco e decorazione di una panchina con i colori dell’arcobaleno.

Le associazioni promotrici invitano tutti i cittadini che hanno a cuore il verde pubblico, per se stessi e per i propri figli, a partecipare attivamente alla giornata.

L’evento, per il rispetto delle norme anti-covid19, ha un limite massimo di 50 partecipanti che potranno iscriversi sul sito web https://puliamoiltuoparco.vallelata.it. ovvero inviando una mail a legambientepisticci@gmail.com

I partecipanti, che avranno l’obbligo di presentarsi muniti di mascherina, riceveranno il kit personale per la pulizia ed i gadget.