COVID-19, 63 CASI IN TOTALE TRA GINOSA E MARINA. IL SINDACO VITO PARISI COMUNICA:

Aggiornamento sull’andamento dei contagi. Stando alle informazioni fornitemi dall’ASL Taranto nelle scorse ore, i casi ad oggi sono in totale 63.

Di questi, 50 sono riconducibili al focolaio di Villa Genusia, mentre i restanti 13 sono stati registrati tra Ginosa e Marina di Ginosa.

Il sopracitato focolaio continua a essere circoscritto e il monitoraggio della situazione per quanto riguarda la struttura di Marina di Ginosa è costante.

In merito al numero dei decessi, sono 3 le persone finora confermate.

