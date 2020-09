Mottola Festival. CONCORSO INTERNAZIONALE: ECCO LA VINCITRICE

L’italiana Perretta si aggiudica il primo posto: «Il Festival di Mottola è un punto di riferimento».

«Sono molto felice e onorata di aver ottenuto un riconoscimento così importante a livello internazionale». Eleonora Perretta, vincitrice del XXVI Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale per Chitarra, non riesce a trattenere l’emozione. «È un traguardo significativo- dice la giovane musicista napoletana- perché registrare un disco ed entrare come artista nel circuito EuroStriungs è motivo di orgoglio e ulteriore sprone a continuare questa strada. Poi, nel mondo della chitarra classica, il Festival Internazionale della Chitarra- Città di Mottola è un punto di riferimento. Apre la strada a grandi opportunità, come il tour europeo che intraprenderò l’anno prossimo». A lei il primo posto, con un premio complessivo di 3.500 euro (di cui 1.500 offerti dal comune di Mottola, 1.500 dal Lions club Massafra- Mottola “Le Cripte” e 500 da Giorgio e Alvise Durante con il premio “Musique et Memoire” dedicato a Roland Dyens e Maria Grazia Agrusti-Durante). Inoltre, ha vinto il dotGuitar Prize, con un contratto discografico, e il premio Euro Strings European Guitar Festival Collaborative che prevede una tournée tra i 17 Festival europei di chitarra aderenti al circuito. E Mottola è l’unica città scelta per rappresentare l’Italia. Al secondo posto Francisco Lopes, portoghese, con 1.000 euro del premio comune di Mottola e il premio Savarez. Infine, al terzo classificato, il thailandese Chinnawat Themkumkwun, 500 euro offerti dal comune di Mottola e il premio Savarez.

I vincitori sono stati selezionati tra numerosi giovani partecipanti da una giuria di altissimo livello presieduta da Roberto Aussel. Con lui, Carlo Marchione, Anabel Montesinos, Mak Grgic e Simone Iannarelli, tutti straordinari concertisti che vivono tra Argentina, Messico, Olanda, Spagna, Croazia e Italia.

«Salutiamo questa edizione insolita del Festival- commenta il direttore artistico, il M° Michele Libraro- dando appuntamento all’anno prossimo, nella speranza di poter ritornare ai nostri eventi in presenza e al contatto diretto con il pubblico e gli artisti. Quest’anno, infatti, a causa dell’emergenza Covid abbiamo rimodulato il programma, svolgendolo interamente online sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. È stata una scommessa che, allo stesso tempo, ci ha dato la conferma di quanto la nostra manifestazione sia seguita e conosciuta in tutto il mondo, con spettatori al di fuori dall’Italia». A chiudere il Festival, un flash mob sulla Rotonda della cittadina in provincia di Taranto dove giovanissimi studenti di chitarra si sono dati appuntamento attorno a uno striscione celebrativo di questa XXVIII edizione. Nove giorni insoliti ma ricchi di emozioni, durante i quali il pubblico ha fatto sentire, ancora una volta, il grande entusiasmo per questo Festival, organizzato dall’Associazione Accademia della Chitarra e patrocinato da Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra-Mottola “Le Cripte” e Pro Loco.