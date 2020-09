Marconia. Di Benedetto FDI: scuola di Via Togliatti in condizioni di degrado

Vi sembra normale che una scuola d’infanzia possa ridursi in queste condizioni? Stiamo parlando delle scuola di via Togliatti, a Marconia, non di una scuola di un suburbio di una città del sud America o dell’Africa. Possibile che i dirigenti o coloro i quali avevano o hanno la legale rappresentanza di questo Istituto, abbiano accettato che il degrado arrivasse a tanto? Incapacità ad amministrare? Accidia? Ravviso comunque gravissime responsabilità, per le quali mi auguro, vengano chiamati a rispondere i diretti responsabili. SEMPLICEMENTE INAUDITO.

Francesco Di Benedetto Commissario cittadino FDI