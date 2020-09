IN BASILICATA ARRIVA “EUROPA SVILUPPA”, IL LABORATORIO DI FORMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE EUROPEA NEL SUD IDEATO DALL’EURODEPUTATA CHIARA GEMMA

Questa sera alle ore 18.00 a Matera, presso l’Hotel Nazionale, si terrà il secondo focus tematico sui fondi europei del format “Europa Sviluppa”, ideato dall’eurodeputata del MoVimento 5 Stelle Chiara Gemma.

A questo appuntamento, secondo dopo quello tenutosi a Lecce lo scorso febbraio, seguiranno altri eventi dello stesso format, secondo una modalità itinerante in tutte le sei regioni meridionali (Puglia, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo). Un esperto in progettazione europea illustrerà come orientarsi nel complesso sistema dei fondi europei fornendo gli strumenti e le tecnicità necessarie per comprendere come e dove i fondi europei possono essere reperiti e sfruttati all’interno delle realtà territoriali.

“L’idea di Europa Sviluppa nasce dalla forte richiesta di informazione da parte di molti sul tema dei fondi, uno degli argomenti più sentiti inerenti l’Unione Europea, soprattutto perché in Italia, spesso e volentieri, restano inutilizzati o vengono sprecati” -afferma Chiara Gemma, promotrice dell’iniziativa.

“Ecco perché ho ideato questo format di informazione, formazione e co-progettazione europea che vuole creare un “filo diretto” tra Bruxelles e i nostri territori, in modo da guidare efficacemente gli interessati sulle azioni operative previste dalla nuova programmazione europea (2020-2027), sulle modalità di accesso ai fondi a gestione diretta e indiretta e sulle buone prassi svolte direttamente sul campo. L’evento è aperto a tutti proprio perché il mio obiettivo è quello di avvicinare e coinvolgere enti, cittadini, scuole, università e realtà associative nello sviluppo di proposte progettuali e partnership di “rete” territoriale in tutte le Regioni del nostro Sud, in modo tale da dare a quante più persone la possibilità di capire come intercettare i fondi UE e sfruttarli al meglio” conclude l’eurodeputata Gemma.