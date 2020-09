Violenza sessuale, Bardi: sdegno e solidarietà alle vittime

“Il governo regionale esprime il proprio sdegno per i gravissimi fatti accaduti a Pisticci. Alle ragazze vittime di violenza sessuale ed alle loro famiglie, che hanno avuto il coraggio di denunciare l’accaduto, va tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza. Le forze dell’ordine e la magistratura sono intervenute prontamente e faranno tutto ciò che è necessario perché tutti i responsabili di questo reato odioso e brutale vengano assicurati alla giustizia. Resta il senso di amarezza per l’episodio che ha turbato profondamente la comunità di Pisticci e dell’intera Basilicata. Le istituzioni, e la Regione in primo luogo, manterranno alta l’attenzione ed assicurano il proprio impegno per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi commentando l’episodio di violenza sessuale ai danni di due giovani ragazze avvenuto a Pisticci.

