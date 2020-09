INCENDIO CONSORZIO “O.P. DEL MEDITERRANEO”A PALAZZO SAN GERVASIO: PER COLDIRETTI SI TRATTA DI UN “DANNO ENORME”

Un incendio la notte scorsa ha distrutto il capannone del consorzio dell’ “Organizzazione dei produttori del Mediterraneo” a Palazzo San Gervasio. Le fiamme hanno danneggiato l’intera struttura, dalle attrezzature, agli uffici, fino ad arrivare ai prodotti agricoli custoditi all’interno. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri che hanno avviato da subito le indagini per risalire alle cause dell’incendio. “ Si tratta di un danno enorme per il pomodoro da industria, fiore all’occhiello dell’area, e per la lavorazione dei legumi – ha commentato il direttore provinciale di Coldiretti, Franco Carbone – ci auguriamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Allo stesso tempo – ha concluso Carbone- esprimiamo piena solidarietà al presidente e ai produttori del consorzio”.



