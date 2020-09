Università. Nuove misure ARDSU a sostegno della didattica e distanza. Soddisfazione di Forza Italia Giovani per l’accoglimento della proposta.

Oggi il Comitato Paritetico, organo di indirizzo politico dell’Ardsu presieduto da Antonio Zottarelli, ha approvato un atto di indirizzo con il quale è previsto l’acquisto di SIM DATI da 60 GB per consentire agli studenti dell’Unibas di avere una presenza costante nelle attività didattiche previste per l’anno accademico 2020/2021. L’anno del Covid e della didattica a distanza.

Accogliamo con grande soddisfazione che con un atto di indirizzo l’Ardsu abbia accolto le preghiere del mondo studentesco. Nell’anno in cui, a causa dei protocolli anti-Covid, non sarà garantita a tutti la didattica in presenza, era necessario fare qualcosa per chi non potrà seguire in aula e sarà costretto a ricorrere alla didattica a distanza (DAD). Ricorso che ha un costo anche per le famiglie e che per quelle più in difficoltà può costituire una spesa eccessiva, difficile se non impossibile da affrontare.

L’atto di indirizzo dimostra l’attenzione che l’Ardsu pone sui problemi dei maggiori costi che le famiglie dovranno sostenere per consentire ai propri figli di seguire le lezioni universitarie. Ecco perché ci complimentiamo con il Presidente Antonio Zottarelli e con i Comitato tutto per aver deciso di approvare l’acquisto di SIM dati da 60 GB ognuna, per circa 600 studenti con l’unico limite dell’ISEE (deve essere inferiore ai 23.000 € circa). La misura sarà disponibile ovviamente nei limiti delle risorse finanziarie dell’ente.

L’atto è in fase di pubblicazione, quindi per l’acquisto i nostri amici studenti dovranno aspettare ancora un po’. Dopo di questo sarà necessaria la pubblicazione di un bando. Tuttavia a breve potranno usufruire di questa misura per prodotti mobili a sostegno della DAD.

Nei mesi delle promesse disattese, dei banchi che dovevano arrivare e non sono arrivati (forse verranno distribuiti in tutta Italia solo a fine ottobre), delle incertezze e dei continui cambi di opinione su come andare a scuola e in università, dire agli studenti in difficolta economica: “Tranquilli ad ogni modo l’Ardsu vi consentirà di connettervi e seguire le vostre lezioni” è un gesto che ci rincuora e ci fa ben sperare. Anche con un governo centrale per nulla credibile, la Basilicata riuscirà certamente a far frequentare le lezioni a tutti.

Nicola Padula (Commissario Regionale FI Giovani Basilicata)

Rocco Rivela (Coordinatore Provinciale FI Giovani Potenza)

Leonardo Cosentino (Coordinatore Provinciale FI Giovani Matera)

Domenico Palermo (Responsabile Regionale FI Giovani Basilicata del “Dipartimento Scuola ed Università”)