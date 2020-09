GRAVINA. Elettori in quarantena o isolamento fiduciario per il Covid – 19: come votare

In occasione della tornata elettorale del 20 e 21 Settembre 2020, comprendente il Referendum Popolare per la riduzione del numero dei parlamentari e l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Puglia, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, potranno votare presso il proprio domicilio del comune di residenza di ciascuno.

A tal fine, tra il 10 e il 15 Settembre (tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione) l’elettore dovrà inviare la propria richiesta indirizzata al Sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto, redatta su apposito modello (scaricabile al link https://www.comune.gravina.ba.it/wp-content/uploads/2020/09/VOTO-DOMICILIARE-COVID.pdf ) attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicandone con precisione l’indirizzo completo;

un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione) che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 103/2020 (trattamento domiciliare o condizione di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19) ed infine, una copia del documento di identità in corso di validità. La documentazione, che dovrà pervenire entro il termine perentorio del 15/09/2020, dovrà essere trasmessa all’indirizzo email: anagrafe.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it o a mano tramite incaricato, oppure a mezzo posta all’ufficio di protocollo all’indirizzo:protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

La scheda elettorale verrà ritirata nel corso dell’apertura dei seggi ordinari, dalle 7 alle 23 di Domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di Lunedì 21 settembre a cura della sezione speciale istituita presso l’AOU Consorziale Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 la sezione ospedaliera n. 346 che provvederà alla raccolta dei voti in argomento a mezzo seggio speciale.

Comune di Gravina in Puglia