NUOVE NOMINE DEL VESCOVO CAIAZZO: INTERESSANTI NOVITA’

Come precedentemente annunciato, nella giornata di lunedi 7 settembre l’Arcivescovo Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, ha reso noto le nuove nomine nell’ambito della diocesi Matera Irsina. Un novità assoluta riguarda don Michele Leone che dopo diversi anni lascia la parrocchia di Sant’Antonio della nostra città, per assumere la responsabilità della parrocchia Sant’Agnese di Matera dove sarà collaborato da don Ennio Tardioli e dal neo diacono pisticcese Fabio Vena che assumerà anche la carica di Vicario Parrocchiale. Don Leone sarà anche parroco del SS. Crocifisso di Matera. E’ importante sottolineare però, quello che può definirsi anche un incarico di notevole importanza e prestigio per lo stesso don Michele Leone, nominato infatti, Vicario Episcopale per l’Amministrazione dei beni della Chiesa di Matera Irsina. Per quel che concerne le altre nomine, la parrocchia di Sant’Antonio di Pisticci verrà affidata al nuovo parroco del posto, don Mattia Albano, mentre la parrocchia di San Giovanni Bosco di Marconia – dopo una lunghissima fattiva ma anche straordinaria gestione spirituale, da parte dei Padri Maristi, destinati ad altra sede – è stata affidata a Monsignor Filippo Lombardi che sarà collaborato, come vicario parrocchiale, dal prossimo ( 12 settembre) Diacono di Scanzano, Alberto Delli Veneri. Lo stesso Monsignor Lombardi, sarà anche parroco dell’ altra parrocchia di Marconia, la Stella Maris.L’attuale parroco di Craco Peschiera, il nostro compaesano don Antonio Lopatriello, è stato nominato parroco di Madonna del Carmine di Tinchi, finora guidata dal padre marista don Lorenzo Marcucci, destinato ad altra sede. Un altro giovane sacerdote pisticcese invece, è stato nominato parroco di San Giovanni Battista di Ferrandina. Si tratta di don Leonardo Sisto che finora ha ricoperto incarichi in Curia. Ma non finisce qui, perché un altro pisticcese, il padre Giuseppe Castronuovo, sarà il parroco del Santuario della Palomba di Matera e don Antonio Lopatriello è stato chiamato ad assumere l’incarico di Cappellano presso la Struttura REMS di Tinchi. Secondo quanto inoltre annunciato dallo stesso Arcivescovo, entro la fine di questo mese di settembre e l’inizio di ottobre, altre nomine potrebbero essere rese note. A tutti i nuovi parroci e collaboratori, con la benedizione del Signore e di Monsignor Caiazzo, l’augurio di buon lavoro dei fedeli della nostra città.

MICHELE SELVAGGI