A Serre inaugurazione dell’Ambulatorio Veterinario Pubblico Asl Salerno ed esercitazione in tendopoli sulla gestione sanitaria in casi di emergenza

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, inaugurerà domani l’Ambulatorio Veterinario Pubblico Asl Salerno di Serre, voluto dal Polo Integrato della Regione Campania e dai suoi centri di riferimento veterinari. Domani partirà sempre a Serre l’esercitazione di Disaster Management in un’area di accoglienza (tendopoli) nell’ambito della sanità pubblica. organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Dottoressa Maria Triassi), in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali, il Centro di riferimento CeRVEnE e l’Associazione Nazionale Disaster Management (ASSODIMA). La Federico II di Napoli ha scelto infatti Serre e l’Asl Salerno per l’esercitazione che, rivolta a professionisti di tutta Italia, si concentrerà dal 9 al 12 settembre 2020 sulla sicurezza alimentare, la gestione delle infezioni ed epidemie e le dinamiche comportamentali degli operatori del soccorso in un’area di accoglienza per situazioni emergenziali.

Inaugurazione

Alle ore 10,00 nel Comune di Serre (sa) loc. Falzia parteciperanno: Vincenzo De Luca Presidente della Regione Campania, Francesco Russo Prefetto di Salerno, Franco Mennella Sindaco di Serre, Mario Iervolino Direttore generale Asl Salerno, Antonio Limone Direttore Generale IZSM, Paolo Sarnelli Direttore UOD Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria Regione Campania, Gaetano Oliva Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria Federico II, Domenico Della Porta Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Salerno, Orlando Paciello Presidente Ordine Medici Veterinari Provincia di Salerno. Parteciperanno, infine, i direttori dei centri di riferimenti del Polo Integrato: Vincenzo Caputo del CRIUV; Raffaele Bove del CERVENE, Alfredo Improta del CRISSAP, Giuseppe Pezone del CRIPAT Napoli, Vincenzo D’Amato del CRIPAT Avellino. Luigi Morena del CRESAN.

Esercitazione: l’sercitazione pratica prevede attività su come allestire un’area di accoglienza, come gestire le cucine da campo, gli organismi nocivi nelle aree di accoglienza e come smaltire i cadaveri di animali in corso di emergenza. Sempre nella seconda parte dell’esercitazione, si dedicherà ampio spazio anche all’inquinamento delle acque e dei prodotti alimentari, alla gestione dei focolai da malattie infettive.

Info Salvatore Medici 3471405113

