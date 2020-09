GINOSA: ASFALTI, VIA AL CANTIERE DELLA ZONA OVEST

ASFALTI: VIA AL CANTIERE DELLA ZONA OVEST

Sono partiti gli interventi di riqualificazione dei manti stradali anche della Zona Ovest di Ginosa. Dopo l’inizio del cantiere della Zona Est, i cui lavori sono tuttora in pieno svolgimento, un’altra importante progettazione prende il via.

Così come per il cantiere della Zona Est, le operazioni comprendono la scarifica, riquotamento (tombini e cunette) e stesura asfalto bituminoso. Inoltre, per quanto riguarda le vie con basolato, sarà compreso il riquotamento, nonchè il sigillo delle fughe e il successivo riposizionamento delle basole.

L’importo lavori è pari a 326.767 euro.

<<Proseguono i lavori di riqualificazione delle strade di Ginosa – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Nunzio Ricciardi – così come si sta facendo per le vie della Zona Est, anche per la Zona Ovest si sta dando priorità a quelle strade non sottoposte a manutenzione da anni. Un altro cantiere si aggiunge a quelli già partiti e che stanno interessando diverse aree di Ginosa, in particolare quella del centro storico.

Per quanto riguarda Marina di Ginosa, invece, tra l’8 e il 9 settembre 2020 saranno aperte le buste contenenti le offerte dei partecipanti al bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori relativi ai rifacimenti dei manti stradali. Come già anticipato, si tratta di due progetti (Zona Nord e Zona Sud) che vedranno interventi su gran parte delle strade urbane, con precedenza a quelle che presentano criticità>>.