COVID-19, VILLA GENUSIA: SALGONO A 36 I CONTAGI.

NOTA STAMPA SINDACO VITO PARISI

In base alle informazioni acquisite in data odierna dal Direttore Generale della ASL di Taranto, avv. Stefano Rossi, i casi presso Villa Genusia sono in totale 36 tra pazienti lì ricoverati e personale sanitario. I dati sono in aggiornamento. Proseguono le verifiche del caso.

Le persone che presentano sintomatologie più serie vengono trasferite presso le strutture ospedaliere per le dovute cure.

Il monitoraggio è costante da parte dell’Azienda Sanitaria Locale tarantina. La situazione rimane circoscritta. L’invito, pertanto, è a tenere in considerazione solo notizie ufficiali.

Si apprende della triste scomparsa di un’anziana, ospite della struttura. Stando a quanto appreso, la donna presentava patologie pregresse. Una notizia che addolora tutti. Esprimo la mia vicinanza ai famigliari.