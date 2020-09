Assegnazione locali nei Sassi, pubblicata la graduatoria per gli esercizi di vicinato

Assegnazione locali nei Sassi, pubblicata la graduatoria del bando per l’insediamento di esercizi commerciali di vicinato

E’ stata pubblicata sul portale internet del Comune di Matera, nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso attivi, la graduatoria provvisoria della pubblica per l’assegnazione, per 30 anni, di immobili demaniali nei Rioni Sassi da destinare ad esercizi commerciali di vicinato.

17 i locali assegnati, di dimensioni variabili da 30 a 120 metri quadrati circa, dislocati in Via Buozzi, Via San Bartolomeo, Via Sant’Angelo, Via Madonna delle Virtù e Via Fornaci Vecchie.

Arredamento, viaggi, antiquariato, audiovisivi, ottica, mercerie, articoli religiosi, librerie, rivendite di giornali, gallerie d’arte: sono alcune delle tipologie merceologiche che potranno trovare spazio nei locali messi a bando. Non ci sarà quindi possibilità di insediare altri esercizi destinati alla vendita di generi alimentari o bevande.

Per partecipare al bando era necessario non essere titolare di altre sub concessioni di immobili nel comune di Matera ed esibire una nota di credito di una banca o di un istituto finanziario per testimoniare la disponibilità del candidato a sostenere l’esborso necessario per l’esecuzione dei lavori di recupero, ristrutturazione e risanamento previsti dalla Legge 771/86.

Nella formulazione della graduatoria sono stati tenuti in considerazione come elementi dirimenti dell’offerta progettuale: la qualità architettonica dell’intervento, la sostenibilità ambientale delle attività che si intendono insediare, la destinazione d’uso ad attività commerciale di esclusiva vendita di prodotti di eccellenza della Basilicata e la progettazione secondo i criteri dell’universal design.

Questo il link della pagina in cui è possibile trovare tutta la documentazione: http://www.comune.matera.it/amministrazione-trasp/bandi-di-concorso/item/3569-bando-pubblico-per-l-assegnazione-in-sub-concessione-per-anni-30-di-immobili-demaniali-ubicati-nei-rioni-sassi-di-matera-da-destinare-ad-esercizi-commerciali-di-vicinato