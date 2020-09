Matera: 5 persone denunciate e 100 grammi di droga sequestrata dalla Polizia

Anche nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante hanno svolto in questo Capoluogo un’intensa attività di controllo del territorio effettuando diversi interventi, che hanno portato alla denuncia di 5 persone per vari reati e al ritrovamento e sequestro di 100 grammi di marijuana.

Gli agenti hanno individuato un pregiudicato del posto che si era reso responsabile di furto in un appartamento situato nel centro cittadino e lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria.

Lo scorso 16 agosto l’uomo era entrato forzando a spallate la porta d’ingresso, ma era stato scoperto da alcuni abitanti del condominio sopraggiunti.

Il ladro è riuscito a fuggire con la refurtiva, consistente in tre computer portatili, orologi da polso e monili, del valore complessivo di 10 mila euro.

Gli agenti, dopo essere risaliti alla sua identità – tra l’altro il soggetto è già noto alle forze dell’ordine perché non nuovo a reati del genere – pur non avendolo rintracciato in quanto irreperibile, sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva all’interno di una casa dallo stesso usata come appoggio. Tutti i beni recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Un altro individuo è stato invece denunciato per danneggiamento aggravato e lesioni personali all’esito della compiuta ricostruzione dei fatti accaduti.

L’uomo, che procedeva a velocità sostenuta alla guida della sua autovettura di grossa cilindrata, frenava bruscamente riuscendo a evitare a stento la collisione con l’auto condotta da una ragazza, nel mentre era intenta a effettuare una manovra di parcheggio su questa via Gramsci.

Come impazzito, l’uomo usciva dal veicolo e si scagliava con calci e pugni contro l’auto della ragazza che, molto spaventata, si chiudeva in lacrime all’interno insieme ad altre due amiche che erano con lei a bordo.

La forza e la foga usate dall’individuo erano tali da arrecare grossi danni alla macchina presa di mira, fino a infrangere il vetro del finestrino lato autista e procurare escoriazioni alle braccia della conducente, successivamente refertate presso il locale Pronto Soccorso.

Gli agenti delle Volanti si sono messi alla ricerca del violento autista fino a rintracciarlo e identificarlo. È stato pertanto denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati sopra indicati e sanzionato per le violazioni alle norme del Codice della Strada.

Un altro uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale per frasi offensive rivolte agli agenti delle Volanti, intervenuti in questa via Rocco Scotellaro perché infastidiva i passanti. L’uomo sarà inoltre contravvenzionato per il mancato uso del dispositivo di protezione individuale obbligatorio dalle 18 alle 6.

Sempre gli agenti delle Volanti sono intervenuti nei confronti di un’altra persona che importunava per strada i passanti dopo aver esagerato con l’alcool, per cui è stato segnalato al Prefetto per ubriachezza molesta.

Inoltre, nel corso dei numerosi controlli che sono regolarmente effettuati nei riguardi di persone sottoposte agli obblighi imposti dall’Autorità giudiziaria, un pregiudicato del posto è stato denunciato per il reato di evasione dai domiciliari.

Infine, durante attività di pattugliamento di zone caratterizzate dalla presenza di casolari e ruderi in stato di abbandono, è stato rinvenuto un involucro avvolto da una busta nera che conteneva 100 grammi di marijuana. Il pacco era stato nascosto tra alcune pietre di un muro perimetrale di un immobile. Sulla vicenda sono in corso accertamenti.