Marconia: al via ai lavori attraversamento pedonale in via Quattro Caselli

Prenderanno il via nella giornata di domani i lavori di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’ingresso dell’edificio scolastico di via Quattro Caselli a Marconia.

Si tratta del primo intervento, facente parte di un progetto che prevede la realizzazione di complessivi 10 attraversamenti pedonali rialzati, in corrispondenza delle arterie maggiormente trafficate della città e degli edifici che ospitano servizi pubblici.

In occasione dei lavori, la circolazione stradale su via Quattro Caselli subirà le seguenti modifiche a partire dalle ore 8.00 del giorno 8 settembre e fino a fine lavori:

DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO a tutti i veicoli (eccetto i mezzi della Ditta esecutrice dell’opera) nel tratto di strada di via Quattro Caselli (da mt.100 circa prima dell’ingresso via D’Alessandro all’intersezione con Via Portella della Ginestra);

DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO a tutti i veicoli in via D’ALESSANDRO (eccetto i residenti di zona);

DEVIAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA TOGLIATTI E CORSO ITALIA, DEI MEZZI AVENTI UNA MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t.

I lavori non interesseranno la viabilità pedonale e la pista ciclabile, che saranno libere e transitabili.

Il sindaco Viviana Verri