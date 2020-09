Domenica giornata formativa di Protezione Civile. L’iniziativa rientra nel calendario di “Bosco inFesta”. Appuntamento fissato alle 9.30 all’ex stazione ippica

Il cartellone di eventi di “Bosco inFesta” non si ferma. Domenica 6 Settembre si svolgerà una interessante manifestazione a a cura del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Gravina in Puglia. Presso il Bar “Il Rifugio” (ex stazione ippica) si susseguiranno le attività pianificate nell’ambito di una giornata formativa aperta a tutti i cittadini, al fine di sensibilizzare la collettività sui molteplici compiti svolti dalla Protezione Civile Comunale.

Nel programma figurano, in particolare, la realizzazione di isole informative fisse con aree a tema con tenda sala operativa; esposizione di mezzi e attrezzature utilizzate negli interventi. Nello specifico, queste le attività previste: volo dimostrativo del drone con telecamera; lezione dimostrativa su rischio idrogeomorfologico, orientamento e sentieristica; dimostrazione BLSD; simulazione attività AIB; informazioni sul Bosco.

Nell’area della manifestazione si accederà liberamente, senza prenotazione. Pur essendo una iniziativa all’aperto, non potendo essere garantito il distanziamento, si consiglia di indossare la mascherina.

L’iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione Comunale presieduta dal sindaco Alesio Valente e dagli assessorati alla Protezione Civile ed al Bosco, guidati rispettivamente dagli assessori Claudia Stimola e Felice Lafabiana. Capofila del progetto della seconda edizione di “Bosco inFesta” è l’associazione “Obiettivo Giovani.”



Comune di Gravina in Puglia