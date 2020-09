Volley Matera annuncia la partnership ed entra nel network di Modena Volley

La società ASD Volley Matera è lieta di annunciare la partnership con Modena Volley, una delle più importanti società del Campionato Italiano di SuperLega, entrando così nel network di Modena Volley Academy.

Ringraziamo Alberto Casadei, Responsabile del Progetto Modena Volley Academy, che si è subito prodigato per coinvolgerci in questo ambizioso progetto a livello nazionale. Grazie a questo accordo gli atleti, i tecnici ed i dirigenti della Volley Matera potranno assistere alle gare casalinghe di A1 Credem Banca con prezzi agevolati in base alle possibilità di accesso della stagione 2020/2021, e per i ragazzi ci sarà addirittura la possibilità di vederle direttamente dal campo di gioco in qualità di moppers. Inoltre, ai tesserati sarà data la possibilità di assistere ad un allenamento della prima squadra. Per gli allenatori verranno organizzati Webinar di formazione per approfondire le tecniche di allenamento, per gli atleti ci sarà la Tessera Modena Volley Academy ed uno sconto del 10% su tutto il merchandising. In programma anche un evento annuale rivolto ai dirigenti, con l’obiettivo di condividere il know-how organizzativo e di comunicazione di Modena Volley.

Al termine della stagione sportiva 2020/2021, inoltre, saranno organizzati il MV Academy Championship, un torneo volto a creare una preziosa opportunità di confronto e di crescita per tutte le società affiliate, tanto in campo quanto fuori, e il MV Camp.

La Società Volley Matera in piena fiducia ed entusiasmo per una partnership di lusso, si avvia nel miglior modo verso la stagione 2020-21.