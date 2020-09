GINOSA | e | MARINA | r | START: PRESENTAZIONE PROGETTO 4 SETTEMBRE 2020 “TEATRO ALCANICES’’ GINOSA

Rilanciare Ginosa e Marina di Ginosa: è questo l’obiettivo della task force del macro piano di interventi “Ginosa e Marina Restart’’ a cui ha aderito anche il Comune di Ginosa per favorire la ripartenza durante la nuova fase dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e alla convivenza con esso.

Sei personalità, tutte di origini ginosine, per dare vita a un “panel’’ per trovare soluzioni a breve, medio e lungo termine volte a far ripartire Ginosa e Marina di Ginosa dal punto di vista economico e sociale.

Il progetto sarà illustrato venerdì 4 settembre 2020 alle ore 18,00 presso il Teatro Alcanices di Ginosa (TA) in C.so Vittorio Emanuele II.

Saranno presenti i componenti della task force e il Sindaco di Ginosa Vito Parisi.

Il gruppo che ha lavorato al documento strategico è composto da:

Luciano Tuseo: medico specializzato in salute pubblica. Dal 2020 è Coordinatore del Programma dell’OMS/WHO – Mekong Malaria Elimination. Ha oltre 28 anni di esperienza nei paesi in via di sviluppo in Africa, Sud America e nel Sud-est Asiatico, nella progettazione, attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione di programmi relativi alla Malaria, alle Malattie Tropicali Neglette e alla Sanità Pubblica, tra le quali la risposta alle Epidemie e la gestione delle Situazione di Emergenza.

Enzo Di Taranto: manager d’azienda. Trent’anni trascorsi per metà nel Gruppo Eni e per metà nel Gruppo Natuzzi. In queste multinazionali ha ricoperto ruoli dirigenziali che vanno dalle Risorse Umane, alle Pubbliche Relazioni, sino alle Relazioni Istituzionali. Per gli stessi ruoli ha vissuto e operato all’estero: Cina, Romania e Brasile. Nel 2014 ha fondato Wintexpert WBD (World Business Development) svolgendo attività di Consulente d’Impresa e di Alta Direzione per le Risorse Umane, le Relazioni, la Comunicazione, l’Attrazione Investimenti e per l’Internazionalizzazione d’Impresa.

Davide Giove: musicista. Presidente regionale dell’ARCI dal 2014, dal 2019 è portavoce del Forum terzo Settore della Puglia, parte sociale riconosciuta da Regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Come musicista è regolarmente invitato da vent’anni in tour e in performance in Europa e Asia. Didatta della musica, dal 2004 è docente di scuola secondaria. In città è stato attivo nell’associazionismo e nell’organizzazione di eventi culturali con musicisti del panorama mondiale della musica classica.

Marisa Scocuzza: farmacista e biologa nutrizionista. Esperta in fitoterapia, è titolare di una Azienda Biologica a Ginosa. Esperta in dieta mediterranea come dieta sostenibile che contribuisce alla sicurezza alimentare e nutrizionale, collabora con un gruppo di ricerca afferente alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Firenze realizzando studi epidemiologici sull’ aderenza alla dieta mediterranea da parte di bambini e adolescenti a Marina di Ginosa e scelte e comportamenti in ambito alimentare in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Isabella Piccolo: restauratrice di beni mobili e immobili soggetti a vincolo archeologico-storico-artistico con una formazione artistica e storico-artistica ed esperienza ventennale di vita e lavoro sul territorio nazionale e internazionale nell’ambito di lavori pubblici e valorizzazione dei beni culturali. Dal 2015 è titolare di impresa accreditata MIBACT con sede a Ginosa e si occupa di restauro, progettazione e didattica.

Angelo Inglese: esperto nel made in Italy, consulente stilistico. Ha prestato la sua conoscenza in occasione di numerosi eventi del settore e non in tutta Italia e all’estero. Relatore presso varie conferenze inerenti all’artigianato, l’innovazione e il territorio. Dirige una nota sartoria a Ginosa e ha in progetto di istituire una Scuola di Formazione per l’Artigianato nel centro storico.

Si definisce “un instancabile promotore del territorio ginosino e del made in Italy nella nostra nazione e nel mondo’’.

Alessandro Leccese: ingegnere, imprenditore. Amministratore della “Cemab’’, primo produttore al mondo di Espositori in legno. Azienda tecnologicamente avanzata che impiega nel processo produttivo le più moderne risorse disponibili sul mercato. Past President del Rotary Club Ginosa-Laterza. Ricopre per il Distretto Puglia-Basilicata la carica di Presidente del gruppo di Supporto allo Sviluppo Economico per il contrasto agli effetti post Covid-19.