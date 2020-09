COLPO ARGENTINO PER L’ELETTRA MARCONIA

Tadeo Giordano è un nuovo giocatore rossoblù. Proviene dal Buccino Volcei

L’Elettra Marconia piazza un importante colpo di mercato e si assicura le prestazioni dell’argentino Tadeo Giordano, proveniente dal Buccino Volcei, compagine di Eccellenza campana.

Si tratta di un acquisto importantissimo per le dinamiche della squadra, messo a segno dall’attivissimo direttore sportivo Lino Stasi per rinforzare sensibilmente il pacchetto di centrocampo a disposizione del tecnico Antonio Valente.

In carriera Giordano ha girovagato tra Basilicata, Calabria e Campania, militando nel Real Metapontino, Pomarico, Moliterno, Rotunda Maris, Policoro, Juvenilia Roseto e Buccino Volcei, prima di accasarsi all’Elettra.

Il centrocampista di Buenos Aires non vede l’ora di far gioire la calorosa tifoseria rossoblù: “Ho scelto Marconia perché c’è grande entusiasmo, è una piazza giovane e la tifoseria segue con passione le sorti della squadra. Sono un giocatore duttile, pronto a ricoprire diversi ruoli in campo, per cui ho manifestato sin da subito la massima disponibilità al tecnico. Oltre all’euforia generatasi attorno al Marconia, approvo la scelta societaria di inserire tanti giovani in prima squadra: sarà un piacere per me trasmettere le mie conoscenze. Spero di far bene e di regalare emozioni importanti a Marconia e alla nostra gente”.

Oltre all’argentino, la società ufficializza la conferma di due giovani under che, nonostante l’età, già nella passata stagione hanno ben figurato nel campionato di Promozione: si tratta del marconese Rosario Vena e del centrocampista Pasquale Donadio, nativo di Policoro.