Basilicata: pedalando tra sassi e Briganti.

AGGD Basilicata sostiene il tour lucano di 8 diabetici. Alle 18:30 un incontro a Bernalda

La 7a edizione del Cicloviaggio attraverso l’Italia di “In giro con il diabete”, farà tappa in Basilicata dal 27 al 30 agosto, dopo aver toccato Puglia, Abruzzo, Lombardia, Campania, Umbria, Lazio, Toscana e Molise negli scorsi anni.

L’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata è lieta di accogliere questi 8 giovani diabetici che hanno intrapreso questo viaggio attraverso lo stivale, per parlare di Diabete di Tipo 1, e promuovere l’informazione e la condivisione.

Pedaleranno per tre giorni attraverso i paesi per incontrare persone e parlare con loro, informare e buttare un seme della conoscenza. Sarà un’edizione “essenziale”, senza celebrazioni, spettacoli.

“Quest’anno ci avventureremo nella meravigliosa Basilicata, terra in cui si snodano le più antiche storie di brigantaggio e dalle meraviglie naturalistiche da scoprire. Di questa terra ci ha catturato il dislivello, metaforicamente ci viene da paragonarlo alle nostre curve glicemiche, un susseguirsi di alti-e-bassi, che ci costringono a studiarci e modulare passo, insulina e reintegri”, affermano gli 8 ragazzi.

Durante questo viaggio con partenza e arrivo a Matera, soste ad Accettura e Bernalda, verranno monitorate le glicemie di tutti, anche dei normo glicemici per paragonarle tra loro e dimostrare come lo sport amplifichi l’azione dell’Insulina e migliori la qualità della vita. Sarà anche l’occasione per assaggiare cibi tradizionali, in allegria e spirito goliardico.

Per l’occasione, AGGD Basilicata e l’associazione “In giro col diabete”, con la collaborazione del Comune di Bernalda hanno deciso di organizzare un incontro all’aperto, proprio per far conoscere il Diabete di Tipo 1. Nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, questa sera 29 AGOSTO alle ore 18:30 in Piazza Plebiscito a Bernalda, saremo accolti dal Sindaco Domenico Raffaele Tataranno e l’assessore Antonella Marinaro.

Per AGGD Basilicata interverrà la presidente Angela Possidente, e per “In bici col diabete” la vicepresidente, Mariella Montefusco. Prenderanno parte all’evento anche l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Luigi Leone, e il dirigente dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Diabetologia Territoriale”, dr. Pasquale Bellitti.