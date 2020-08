UN GRADITO RITORNO: ECCO LAMUSTA

L’Under di Marconia rientra in gruppo dopo alcuni mesi di stop. “Abbiamo fame di successi”

Il centrocampo dell’Elettra Marconia si infoltisce con un gradito ritorno: l’under Mattia Lamusta, classe 2001, vestirà nuovamente la maglia rossoblù, dopo alcuni messi di assenza.

Il centrocampista di belle speranze, tra i protagonisti della cavalcata verso la Promozione e cecchino dei calci piazzati, prenderà parte all’ormai prossimo raduno dell’Elettra, con l’obiettivo di riacquistare presto le chiavi fella mediana rossoblù.

Il giovane Lamusta guarda con positività alla ripresa delle attività sportive: “Finalmente scendiamo in campo per preparare la nuova stagione: sono davvero contento di indossare nuovamente la maglia del Marconia e di ritrovare i miei compagni. Ci attende una stagione complessa e ricca di impegni, per cui lavoreremo con concentrazione agli ordini del mister per arrivare quanto più possibile preparati. La squadra ha sicuramente ottime individualità, ma alla fine conteranno la fame che ognuno di noi avrà nelle sfide di campionato e la grande voglia di regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.