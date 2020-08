Incursioni Creative nel Parco del Pollino

Il 1 settembre 2020,presso il centro storico di Terranova di Pollino, a partire dalle 10:00 del mattino e per tutta la giornata, si terrà il secondo appuntamento con le Incursioni Creative promosse dal Cluster Basilicata Creativa con il patrocinio di APT Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata e Fondazione Matera-Basilicata 2019 e con la collaborazione del Comune di Terranova.

Dopo il primo evento tenutosi lo scorso 7 agosto nel Parco di Gallipoli Cognato, anche questa giornata di brainstorming collettivo avrà lo scopo di condividere proposte innovative per la fruizione e il racconto di siti e attrattori culturali e turistici della Basilicata, coinvolgendo le imprese del cluster, gli operatori, gli amministratori e i cittadini, con particolare attenzione ai giovani lucani, specie quelli che vivono nelle aree marginali e interne della regione.

Oltre a tutti i Sindaci dei comuni lucani, sono invitate a partecipare le organizzazioni e gli operatori lucani che gestiscono musei, parchi, attrattori turistici, aree naturalistiche, servizi legati alla valorizzazione del cultural heritage in ambito turistico, didattico e divulgativo.

Per stimolare la collaborazione multidisciplinare tra i partecipanti, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Nuova Atlantide sarà organizzato un percorso di orienteering nelle vie del centro storico di Terranova, utilizzando un format ideato da “Human Lab” che guiderà i gruppi di lavoro nella definizione di nuove esperienze di fruizione, partendo da 7 ipotesi di scenario da valorizzare: museo privato, museo pubblico, itinerario turistico culturale in centri storici, itinerario naturalistico, centro di educazione ambientale, attrattore turistico outdoor, parco archeologico.

Gli spazi e i siti culturali lucani non possono essere destinati solo alla fruizione turistica, ma devono aggregare le migliori energie delle comunità locali, sperimentando nuove forme di collaborazione tra cittadini e visitatori, oltre che diventare laboratori per avanguardie didattiche e formative e per prototipazione di nuovi prodotti/ servizi.

Vi aspettiamo puntuali la mattina del 1 settembre nei pressi della villa comunale di Terranova di Pollino, per passare assieme una giornata di riflessioni e condivisioni sul futuro della fruizione culturale e turistica in Basilicata.

Per partecipare all’evento basta iscriversi al link www.basilicatacreativa.it/iscrizione-incursioni-outdoor/

A tutti gli iscritti sarà fornito un kit di partecipazione che comprende maglietta e sacca in tela.

Anche questa giornata si terrà nel pieno rispetto delle norme che impongono un doveroso distanziamento sociale per il contenimento del Covid-19.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito di www.basilicatacreativa.it e l’evento facebook https://www.facebook.com/events/2695736070640740