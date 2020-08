Matera: inizio lavori riqualificazione Rione Piccianello-2020

Partiranno da lunedì 31 agosto i lavori per la riqualificazione urbana del rione Piccianello, nell’ambito del programma straordinario di intervento sulle periferie.

I lavori riguarderanno il rifacimento di strade e marciapiedi ed interesseranno l’area all’interno del perimetro compreso tra via Marconi e via San Pardo nonché le vie Nicola Sole e Sicilia.

La data di ultimazione è prevista per fine giugno 2021 e gli interventi saranno effettuati, per quanto possibile, nel rispetto delle esigenze delle attività commerciali e del transito pedonale e veicolari.

Per completezza si allega la planimetria dell’area interessata, specificando che le zone in blu si riferiscono al rifacimento del marciapiedi quelle in giallo alle strade.