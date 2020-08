Tinie riaccende il fuoco dell’estate con Elettra Lamborghini

Tinie riaccende il fuoco con un nuovo featuring su ‘Whoppa’: Elettra Lamborghini. ‘Whoppa’ è un brano giocoso, pieno di energia pronto a trasportare l’ascoltatore immediatamente in un party in riva al mare.

Parlando di ‘Whoppa’, Tinie ci racconta:

“Venendo da un piccolo quartiere residenziale di South London ho sempre avuto l’ambizione di fare world music. Avevo già espresso un suono simile ‘Mamacita’ con Wiz Kid, e ora ho finalmente l’opportunità di lavorare con delle artiste incredibili come Sofia e Farina e adesso Elettra Lamborghini. Qualcosa che ha a che fare con la cultura latina riecheggia da sempre in me, forse le vibrazioni, il ballo e la musicalità mi ricordano ciò che amo della mia di cultura, e ora p arrivato il momento con questo brano di celebrare ciò che io amo”.

‘Whoppa’ è la terza uscita di Tinie quest’anno, dopo i singoli più street ‘Moncler’ ft. Tion Wayne e ‘Top Winners’ ft. Not3s. Tinie ha una carriera di oltre 15 anni ed è uno degli artisti britannici maggior successo degli ultimi anni successo avendo collezionato 3 Top Ten Album e 7 numeri 1 nella classifica singoli UK ad oggi, collaborando con artisti del calibro di Calvin Harris, Wizkid, Stormzy, Swedish House Mafia, 2 Chainz, Chase & Status e Zara Larsson.

Ricordiamo alcuni dei suoi successi di Tinie anche in Italia:

‘Not Letting Go’ feat Jess Glynne PLATINO

‘Girls like’ feat Zara Larsson ORO

‘Drinking from the bottle‘con Calvin Harris ORO

… e le hit Miami 2 Ibiza con gli Swedish House Mafia e Mamacita con Wizkid