TEATRO DEI CALANCHI RITORNA CON L’EDIZIONE DI MEZZ’ESTATE L’ULTIMO WEEKEND DI AGOSTO

Dopo il grande successo di Teatro dei Calanchi, con sold-out nella quattro giorni da poco conclusa, il 29 e 30 agosto nello scenario suggestivo dei Calanchi si terrà una edizione speciale imperdibile.

Teatro dei Calanchi si conferma come un evento unico nel suo genere: il festival totalmente unplugged, che fa dei calanchi di Pisticci un’area artistica a cielo aperto, amplia il suo programma e si riapre al pubblico nei giorni 29 e 30 agosto per un’esperienza unica.

Il prossimo weekend infatti, il cuore d’argilla del metapontino pulserà d’arte scenica e musicale. La due giorni vedrà in replica alcuni eventi che nelle scorse settimane hanno riscosso un importante successo.

Si inizia il 29 agosto con Calanchi XP, l’escursione nei calanchi a cura di Fabio Quinto, ricercatore ed esperto di fauna selvatica, e Maurizio Rosito, guida ambientale escursionistica. Alle 21 sarà la volta di Delirium, la pièce diretta da Daniele Onorati, in cui la realtà si deforma mostrando il suo scheletro, fatto di istinto e irrazionalità: “Per me, Delirium è la lente perfetta per leggere i frutti di quest’edizione, raccolti in un anno difficile, in cui tutti abbiamo sfiorato il delirio o ne siamo stati toccati” ha detto Onorati, visionario ideatore di Teatro dei Calanchi. Subito dopo, sarà la volta di Festivàl degli Insetti, che ha per protagonisti i giovani allievi-attori di TeatroLab, il laboratorio teatrale che – negli ultimi anni – punta alla formazione artistica dei talenti lucani. Al centro di Festivàl degli Insetti è la relazione fra l’uomo e l’ecosistema: i calanchi fanno da quinta a questa riflessione quanto mai attuale.

Domenica 30 agosto, Calanchi XP e Delirium saranno suggellati dalla performance musicale al tramonto Sal Russo Gipsy Jazz Trio, con Tony Miolla alla chitarra ritmica e Danilo Amato al contrabbasso. Chitarrista di fama internazionale, Salvatore Russo ha suonato e collaborato con importanti cantautori della scena musicale italiana. Il repertorio del trio propone musica internazionale in chiave manouche francese, contaminato da ritmi che richiamano alla rumba e al tango, fino allo swing. Il festival si chiuderà con una suggestiva escursione in notturna sulle tracce del lupo.

Anche per questa edizione straordinaria di Teatro dei Calanchi sarà possibile prenotare, attraverso la sottoscrizione effettuabile esclusivamente online, il proprio sacchetto gastronomico, colmo di prelibatezze culinarie locali, fornito da Apino di Nicodemo Store.

PROGRAMMA

29 AGOSTO

H19.00 CALANCHI XP | escursione

H21.00 DELIRIUM | teatro dell’assurdo

H22.30 FESTIVÀL DEGLI INSETTI | teatro per ragazzi

30 AGOSTO

H19.00 SAL RUSSO GIPSY JAZZ TRIO | concerto

H21.00 DELIRIUM | teatro dell’assurdo

H22.30 CALANCHI XP | escursione