Pisticci: proposta da Uniti per il Territorio

PROGETTO “ DOTARE DI CELLULARE” I VIGILI IN SERVIZIO?



La Proposta “Dotare di Cellulare” i Vigili in Servizio si inquadra tra le attività di servizio – La nostra proposta è quello di accrescere la percezione della presenza, della sicurezza e della vivibilità nelle nostre cittadine, affermare la cultura della legalità e del rispetto del bene pubblico, oltre che valorizzare la comunicazione immediata con il corpo dei Vigili che ci tutelino su tutto il territorio.

L’Amministrazione Comunale dovrà acquistare “solo” numero DUE CELLULARI (telefonini) di SERVIZIO uno per l’Ufficio di Pisticci Centro ed uno per l’Ufficio di Marconia e provvedere a stipulare due contratti di trasferimento chiamata, dagli uffici di Pisticci e Marconia che spesso nel pomeriggio sono chiusi per carenza di personale verso i Vigili in servizio.

La nostra speranza è che così l’Ufficio dei Vigili Urbani possa rispondere con professionalità a questa nostra Idea-Proposta che come obiettivo primario, intende perseguire un rafforzamento della sicurezza e un miglioramento nella comunicazione dei cittadini nella nostra comunità”.

Uniti per il territorio