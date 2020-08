GIORNATA DELLA PREVENZIONE

Tinchi, domenica 6 settembre

La pandemia non può fermare la solidarietà.

Con questo motto, l’associazione AGATA – VOLONTARI CONTRO IL CANCRO OdV di Marconia, non ha lasciato che, negli ultimi mesi, la pandemia frenasse il desiderio di supportare i pazienti oncologici e i loro familiari.

Affinché anche la prevenzione non venga trascurata, AGATA le ha riservato l’importantissimo evento che si terrà il prossimo 6 settembre a Tinchi di Pisticci: una giornata dedicata ai controlli gratuiti, con 40 ecografie al seno, rivolte alle giovani donne con età non ricompresa nello screening regionale, e 20 visite urologiche.

In campo, tre medici di altissima professionalità, caratterizzati da sensibilità e generosità, in forza presso l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture: il dott. Aldo Cammarota, la dottoressa Giusy Dinardo e il dott. Ferdinando Di Giacomo.

«Un simile evento – dichiara con soddisfazione la presidente dell’associazione AGATA CONTRO IL CANCRO, Mirna Mastronardi – è reso possibile grazie alla straordinaria sinergia tra associazioni, medici, aziende sanitarie ed istituzioni. Collaborando con entusiasmo e impegno e condividendo obiettivi e finalità, siamo riusciti a riportare nell’ospedale di Tinchi una giornata di prevenzione, con 60 controlli gratuiti finalizzati alla prevenzione di tumori della mammella e della prostata».

«In un momento in cui la sanità si rimette in piedi, dopo mesi di stop forzato, anche noi di Agata proviamo a dare il nostro contributo, con l’amore che ci caratterizza e con la voglia di fare un dono alle nostre comunità. Non è un caso che sulla locandina abbiamo scritto “Il nostro desiderio è che tu impari a VOLERTI BENE”. Regalarsi un controllo è un atto di amore verso sé stessi e verso la propria vita. Noi – conclude la presidente di AGATA – proviamo a renderlo possibile.»

«Diversi i ringraziamenti che ci sentiamo di rivolgere – sottolineano i componenti del consiglio direttivo dell’associazione – a partire dall’assessore regionale alla salute, Rocco Luigi Leone, che anche questa volta ci ha supportati con forza. Grazie ai tre medici, tra i migliori professionisti dell’IRCCS CROB, che donano ad AGATA e agli utenti una domenica di settembre, rinunciando alla parcella e scendendo in campo per la prevenzione dei tumori tra i più diffusi nella popolazione. Indispensabile il supporto offerto anche per questa giornata dal Poliambulatorio Centro Radiologico Madonna della Bruna di Matera, che metterà a disposizione anche quest’anno i tre ecografi da utilizzare durante i controlli e per questa grande generosità un ringraziamento speciale va rivolto al manager Giuseppe Demarzio. Un grazie per la grande disponibilità va poi rivolto al direttore dell’IRCCS CROB di Rionero, Antonio Colasurdo, e dell’ASM Matera, Gaetano Annese, insieme al dott. Vincenzo Amoia. E infine grazie ai tanti volontari che anche in questa domenica di settembre doneranno il proprio tempo alla propria comunità».

L’appuntamento è per domenica 6 settembre presso i locali dell’Ospedale Distrettuale di Tinchi.

Per potersi sottoporre ai controlli gratuiti è necessaria la prenotazione chiamando esclusivamente il numero 376 0341645.

Le ecografie al seno sono rivolte alle donne che non abbiano compiuto i 40 anni.

Sarà data la priorità a chi non abbia già usufruito di controlli gratuiti in precedenti eventi.