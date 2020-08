“SE UNA COSA PUO’ SUCCEDERE PRIMA O POI SUCCEDE”. STRADA COMUNALE SPEZZACATENE

Ieri per l’ennesima volta mi sono recato nell’ ufficio dei vigili urbani di Marconia per segnalare la pericolosità del ponte alla fine della strada comunale “Spezzacatene” per la mancanza dei guard-rail di protezione.

Quattro giorni fa sono stato testimone di un quasi incidente infatti sul ponte alla fine della Spezzacatene una autovettura incrociando un camion ha rischiato di andarsene nel fosso complice anche il manto stradale disconnesso.

Possibile che a nessuno degli amministratori comunali o dei dirigenti del comune di Pisticci importa niente della incolumità delle persone?

Sanno benissimo, fanno finta di non sapere, che la suddetta strada comunale d’estate è molto trafficata poiché congiunge Marconia al lido di 48.

Tre giorni fa l’incidente, per buona sorte, non c’è stato ma come recita un antico proverbio “ SE UNA COSA PUO’ SUCCEDERE PRIMA O POI SUCCEDE” e naturalmente a pagarne i danni ci sarà anche il comune di Pisticci che non ha messo in sicurezza il ponte.

Giovanni Mastronardi