L’ELETTRA RINFORZA LA DIFESA CON SALERNO

Il leader della retroguardia rossoblù confermato per la stagione 2020/2021

L’Elettra Marconia comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Francesco Salerno che, anche per la stagione sportiva 2020/2021, vestirà la maglia rossoblù.

Il difensore nativo di Pomarico ha già guidato la retroguardia del Marconia nel secondo scorcio della passata stagione, contribuendo al raggiungimento della terza piazza del campionato di Promozione.

Ex Trebisacce, Pomarico, Real Metapontino e Pisticci, Salerno si proietta con entusiasmo al prossimo campionato: “Ho deciso con profonda convinzione di prolungare la mia esperienza a Marconia, sia perché abbiamo una missione sportiva da completare, sia per ripagare la grande fiducia della società e dei tifosi nei miei riguardi. Già lo scorso anno abbiamo dimostrato la nostra forza e sono certo che i nuovi innesti di mercato permetteranno il definitivo salto di qualità della squadra. Ora non resta che mettersi al lavoro per amalgamare il gruppo: sinceramente, dopo mesi di stop forzato, ricominciare gli allenamenti di gruppo sarà uno stimolo fondamentale per costruire i presupposti giusti ad una stagione difficile e, allo stesso tempo, entusiasmante”.