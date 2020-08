ALTAMURA: AGGIORNAMENTO CASI COVID-19

Il dipartimento di prevenzione della ASL BA mi ha riferito che ad Altamura un’altra persona è risultata positiva al Coronavirus. In totale sono tre i casi di Covid-19 in città. È stata ricostruita la rete di contatti da parte degli uffici ASL. Sono in costante contatto con loro per potervi aggiornare su quanto accade.Non è tempo di polemizzare, né di essere superficiali. L’ho ripetuto più volte. Rispettiamo il distanziamento, utilizziamo la mascherina e cerchiamo di evitare gli assembramenti.A partire da oggi è possibile prenotare direttamente il tampone sulla piattaforma web sperimentale al seguente link :https://sorveglianzacoronavirus.asl.bari.it/Prenota.aspx

Il sindaco Rosa Melodia